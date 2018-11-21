منصة بينانس تستثمر 3 مليون دولار في شركة كريبتو ناشئة

يبدو أن منصة بينانس لم تتأثر بشكل كبير بهبوط السوق ولا تزال تعمل بشكل مستمر للتوسع والاستثمار في المشاريع التقنية الحديثة. جاءت الأخبار اليوم بأن منصة بينانس أعلنت عن استثمار جديد في أحد أسواق الـ OTC الأمريكية وتدعى (Koi Trading).

استثمار منصة بينانس

كشفت Binance Labs في بيان صحفي أنها قامت باستثمار 3 مليون دولار في شركة Koi Trading, ويعد المبلغ كبير بعض الشيء في استثمارات أسواق الـ OTC بشكل عام.

وتعرف شركة Koi Trading بأنها سوق الـ OTC وتتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً لها. وتهدف الشركة أن تكون خياراً عالمياً لشراء العملات الرقمية خارج المنصات. كما تتميز الشركة بأنها تقدم خدماتها في علم البيانات والاستشارات والأبحاث السوقية.

وتعليقاً على قرار منصة بينانس بالاستثمار في شركة Koi Trading, علق رئيس Binance Labs, إيلا زهانق: “تتمثل مهمة Koi Trading في سد الفجوة بين الأموال النقدية والعملات الرقمية بطريقة متوافقة. وهذا ينسجم مع رؤيتنا في منصة بينانس لبناء البنية التحتية اللازمة لأسواق الكريبتو.”

يجدر بالإشارة إلى أن فريق Koi Trading يتكون من مجموعة من الخبراء بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة, هاو تشن, الذي ذكر: “سيعمل فريق Koi Trading بشكل مستمر للتوسع إلى أسواق جديدة مثل أمريكا الشمالية وآسيا والاتحاد الأوروبي بهدف شد الفجوة التي يشهدها سوق الـ OTC.”

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انتشار أسواق الـ OTC في عالم العملات الرقمية

سبق لنا في مجموعة الخليج 365 شرح أهمية أسواق الـ OTC في عالم العملات الرقمية, ولكن يجب التنويه بأن هذه الأسواق تعتبر هي السائدة في الصين والهند تحديدا بعد الحظر الحكومي على تداول العملات الرقمية.

وتعمل أسواق الـ OTC في الصين باستخدام تطبيقات المحادثات المختلفة مثل تطبيق WeChat, وتعتبر الطريقة مشابهة لـ مجموعة الخليج 365 على التيليجرام والمخصصة لبيع وشراء العملات الرقمية بين الأفراد على مبدأ الند للند (P2P).

وسوف يساعد استثمار منصة بينانس في شركة Koi Trading في حل مشكلة الصعوبات على المستوى العالمي, وتهدف الشركة إلى منح العملاء خياراً أفضل.

يجدر بالإشارة إلى أن أسواق الـ OTC تعتبر مزدهرة على المستوى العالمي على الرغم من هبوط السوق في الفترة الحالية, حيث ذكرت عدد من المصادر بأن منصة Circle المتخصصة في التداول خارج المنصات شهدت تداول يصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.