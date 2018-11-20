تأجيل إطلاق منصة Bakkt المنتظرة إلى عام 2019

يبدو أن أسواق العملات الرقمية لن يجذب أموال الشركات الاستثمارية ومستثمري أسواق “وول ستريت” في شهر ديسمبر الحالي وذلك بعد إعلان ICE عن تأجيل إطلاق منصة Bakkt المنتظرة.

حييث أعلنت اليوم شركة انتركونتيننتال (ICE) – المالكة لبورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE), أنها ستؤجل إطلاق منصة Bakkt الذي طال انتظاره حتى 24 يناير من العام الجديد على أقل تقدير.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق منصة Bakkt يوم 12 ديسمبر, وهي منصة ستتيح لكبار المستثمرين الفرصة للتداول في المنتجات المستقبلية للعملات الرقمية تحت نظام يخضع للتنظيم.

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وذكرت شركة ICE أن تأجيل إطلاق منصة Bakkt سوف يتيح للشركة وقتاً إضافياً للتجهيز لتخزين عملات البيتكوين (BTC) وفتح سوق العقود الآجلة.

ونص الإعلان شمل: “سوف تقوم شركة ICE بادراج عقود Bakkt Bitcoin – USD للتداول يوم الخميس الموافق 24 يناير من عام 2019, وذلك حسب موافقة الجهات التنظيمية. وسيوفر الإطار الزمني الجديد وقتاً إضافياً لنا لضم العملاء وبدء التخزين في العقود الجديدة.”

وقد توقع مجتمع العملات الرقمية أن يؤثر إطلاق منصة Bakkt على سوق العملات الرقمية بشكل إيجابي ويساعد على تخفيز ارتفاع السوق في نهاية العام, لا سيما أن توم لي توقع مؤخرا أن يصل سعر البيتكوين إلى مستويات 15,000 في نهاية الشهر القادم.