تعدين العملات من اجل مساندة مرشحهم المفضل هي فتوى اصدرتها لجنة الانتخابات الامريكية

أصدرت اللجنة الفيدرالية للانتخابات الفيدرالية (FEC) فتوى تسمح للأفراد بالمساهمة في الحملات السياسية من خلال التبرع بقدرتهم على الكمبيوتر من أجل تعدين العملات لمرشحيهم المفضلين.

السماح بتعدين العملات لمساندة المرشحين

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الساسة الأمريكيون للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ، التي بدأت بهدوء بعد انتهاء انتخابات منتصف الفصل في نوفمبر 2018.

في المذكرة المؤرخة في 13 نوفمبر ، قال FEC أنه من المسموح للفرد أن يقرض جهاز معالجة الكمبيوتر الخاص به من اجل تعدين العملات لصالح مرشحه السياسي المفضل.

ومع ذلك أكدت اللجنة أن هذا الفعل يعتبر “حملة” مساهمة – ولا يعتبر “تطوعًا”.

تعدين العملات والسياسة

كانت FEC تستجيب لطلب من شركة OsiaNetwork LLC وهي شركة Delaware غامضة ترغب في العمل كمنبر يمكن من خلاله للناس التبرع بقدرتهم على الحوسبة من أجل تعدين العملات للجان السرية.

في الأساس تحاول شركة OsiaNetwork تحقيق الدخل من عملية جمع التبرعات السياسية عن طريق فرض حملات لتعمل كمنصة تعدين العملات.

وفقًا لمذكرة FEC “سوف تقوم شركة OsiaNetwork بتخصيص مكافآت التعدين التي تتلقاها بين عملائها” بالتناسب مع عدد التجزئات التي يولدها متطوعو كل لجنة من أجل حل الكتلة التي تولد مكافأة تعدين العملات “.

وإليك الطريقة التي يتم الدفع بها: “تقوم شركة OsiaNetwork بعد ذلك بطرح رسوم المعالجة الخاصة بها ونقلها إلى كل صندوق من أموال اللجان السياسية بالعملة الأمريكية بما يعادل قيمة العملة الرقمية المخصصة لتلك اللجنة”.

في حين طلبت شركة OsiaNetwork اعتبار هذا النشاط “تطوعًا” ، قضت FEC بأن التبرع بقوة الكمبيوتر الخاص بك لعمل تعدين العملات الرقمية هو مساهمة سياسية و ليست “تطوعية”.

وكتبت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا “لا يقع ضمن استثناءات أنشطة المتطوعين على الإنترنت ، وسيؤدي إلى تقديم مساهمات من الأفراد وشبكة OsiaNetwork إلى اللجان السياسية المشاركة”.

و هذا منطقي لأنه يكلف المال تعدين العملات الرقمية ، كما ذكرت احدى المواقع.

ناشط حر يعارض فتوى اللجنة

وقد أثارت مذكرة FEC بالفعل بعض ردود الأفعال،وقال مركز النزاهة العامة،وهو هيئة مراقبة ليبرالية،إن السماح بتعدين العملات في التمويل السياسي يثير قضايا الشفافية.

ويشعر رونالد فين ، المدير القانوني لـ Free Speech For People (الذي يهدف إلى الحد من الإنفاق على الحملة) ، بالقلق من أن مسؤولي FEC لا يعرفون شيئًا عن العملات الرقمية.

أخبر فاين مركز النزاهة العامة في 19 نوفمبر “نحن قلقون من أن بعض أعضاء FEC قد لا يكون لديهم خلفيات فنية ويتم خداعهم من قبل هذا”.

أرسلت مجموعة فاين رسالة إلى FEC تعارض طلب OsiaNetwork. على وجه التحديد ، تشعر Fein بالقلق من أن المرشحين السياسيين المشبوهين سيستخدمون تعدين العملات لتجاوز قواعد تمويل الحملات التي تحد من المساهمات إلى 2700 دولار لكل شخص.

وقال فاين: “يبدو الطلب مخادعًا ، لأنه يقترح شيئًا يبدو امتدادًا متواضعًا للآراء السابقة ، ولكن في الواقع سيخلق ثغرة لاستغلال جميع مساهمات الحملة وتجاوزها”.

9 من المرشحين الاتحاديين يقبلون تعدين العملات الرقمية في عام 2018

بدأ FEC بالسماح بتبرعات عملة البيتكوين للحملات السياسية في عام 2014.

وفي الدورة الانتخابية 2017-2018 ، تلقى تسعة مرشحين اتحاديين مجتمعة ما مجموعه 570000 دولار في التبرعات من العملات الرقمية ، وفقا للسجلات العامة.

في عام 2016 ، صنع السناتور راند بول من ولاية كنتاكي التاريخ عندما أصبح أول مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة يقبل البيتكوين لتمويل حملته ، كما ذكرت احدى المواقع.

بول هو جمهوري عن طريق الانتماء الحزبي ، لكنه متحرر من الفلسفة الشخصية،لذلك ليس من المستغرب أن يحتضن العملات الافتراضية.

كان والد راند بول ، عضو الكونغرس الأمريكي السابق رون بول ، في يوم من الأيام متشككًا في البيتكوين ، وهو يدعو الآن إلى إعفاء ضريبي على جميع المعاملات بالعملات الرقمية. يقول أن هذه الخطوة يمكن أن تمنع الركود.

هل هذه الفتوى مفيدة للحملة الاعلانية للاحزاب ام انها يمكن ان تستعمل في غير موضعها؟ ساهم معنا في اثراء المحتوة العربي من خلال وضع تعليق اسفل هذه المقالة.

من موقع Gulf365.com