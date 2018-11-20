شبكة البلوكشين التابعة لشركة الريبل تضيف CIMB خامس أكبر بنك في جنوب شرق آسيا

تعمل شركة RippleNet على توسيع شبكة البلوكشين التابعة لها بإضافة مجموعة CIMB الماليزية إلى حظيرها،ويعد CIMB خامس أكبر بنك في اسيا وسيتعاون مع الريبل للعمل على تمكين الدفع الفوري عبر الحدود لأسواق CIMB.

مجموعة CIMB تنضم الى شبكة البلوكشين لشركة rippleNet

تشكل قاعدة عملاء RippleNet الآن أكثر من مائة مؤسسة مالية عالمية ، والتي سيكون بإمكان CIMB المشاركة معها ، وتسهيل الدفعات العالمية.

على الرغم من كونه في طليعة التطور التكنولوجي ، فإن CIMB هو واحد من أول بنوك جنوب شرق آسيا التي تتجه إلى شبكة البلوكشين التابعة للريبل من أجل دفعات أسرع وأسهل. تسمح الشراكة مع RippleNet للبنك بنقل هذه الفائدة إلى عملائه ، الذين يعيش العديد منهم حالياً مع إجراءات بطيئة وغير فعالة.

وتضع أرقام البنك الدولي قيمة التحويلات المالية في جنوب شرق آسيا عند 120 مليار دولار في عام 2018،لكن حجم السوق العالمي للمدفوعات عبر الحدود أكبر من ذلك،حيث تقدر مجموعة بوسطن الاستشارية حجمًا سنويًا يبلغ 27 تريليون دولار،هذه سوق ضخمة لـ CIMB للحصول على موطئ قدم فيها،معتبرا أن ما يقرب من 40 في المئة من هذا في منطقة اسيا.

شبكة البلوكشين التابعة ل RippleNet هوالحل القائم

سيستخدم CIMB حل الريبل المستند على سرعة الارسال في شبكة البلوكشين لتحسين خدمة التحويل الحالية،وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين حاليًا إرسال الأموال وتلقيها وتتضمن ميزات مثل رصيد الحساب المباشر وتحصيل النقد الفوري.

ومع ذلك ، فإن دمج تقنية الريبل سيعني سرعة الارسال ولن يقتصر على ماليزيا فحسب،بل سيسهل الدفع في جميع أنحاء منطقة ASEAN،سيكون بامكانهم ايضا إرسال المدفوعات عبر الحدود خالية من المتاعب.

قال الرئيس التنفيذي Zafrul Aziz لمجموعة CIMB :

“سيؤدي هذا الحل المبتكر للحوار الشامل إلى إحداث ثورة في التحويلات المالية عبر الحدود الدولية ، ويشهد على الجهود المستمرة التي تبذلها CIMB لتعزيز عروضها المصرفية الرقمية من خلال توفير حلول سريعة وفعالة من حيث التكلفة لعملائنا في جميع أنحاء اسيا.”

كما علق الرئيس التنفيذي Brad Garlinghouse لشركة الريبل، على الشراكة قائلاً:

“تغطي شبكة CIMB بالفعل 15 دولة ، ما يقرب من 800 فرع وتقدم خدمة سرعة الارسال واحدة من أفضل الحلول في منطقة اسيا،والآن من خلال دمج تقنية blockbox في Ripple،ستُمكّن عملاءها من إرسال أموال حيوية إلى العائلة والأصدقاء والأحباء بكفاءة أكبر “.

لا يخطط CIMB فقط لاستخدام RippleNet لمنتج سرعة الارسال ولكنه يهدف أيضًا إلى طرحه لحالات الاستخدام الأخرى أيضًا.

هل الانضمام الى تكنولوجيا البلوكشين التابعة لشركة الريبل خطوة اجابية قامت بها مجموعة CIMB لمستقبل عملاءها ؟ اترك لنا تعليقك في الاسفل مشكورا

من موقع Gulf365.com