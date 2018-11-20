بعد "علامات الانتعاش" بالأمس، أسواق العملات المشفرة تشهد خسائر فادحة

تام شمس - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:47 صباحاً - الإثنين ١٩ نوفمبر: بعد ظهور بعض علامات الانتعاش يوم أمس، ١٨ نوفمبر، تشهد أسواق العملات المشفرة موجة هبوط مفاجئة أخرى. حيث انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى ٥٠٠٠ دولار، مع انخفاض بعض من أعلى عشرين عملة بنسبة تصل إلى ٢٠ بالمئة في وقت النشر، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وبعد محاولة متواضعة للتسلق إلى المنطقة الخضراء في ١٨ نوفمبر، تراجعت بيتكوين اليوم بأكثر من ١٠ في المئة خلال اليوم ويتم تداولها عند حوالي ٤٩٧٧ دولارًا في وقت النشر. وعلى الرسم البياني الأسبوعي فقدت بيتكوين ٢١,٣٧ في المئة.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين ماركت كاب

كما تراجعت ريبل (XRP) بنسبة ٢٪ تقريبًا خلال اليوم، ويتم تداولها عند ٠,٤٩٥ دولار في وقت النشر. وقد احتفظت العملة بمركزها كأكبر ثاني عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية منذ أن تمكنت من إزاحة إيثريوم (ETH) في ١٥ نوفمبر. وتبلغ القيمة السوقية لريبل حوالي ٢٠ مليار دولار، في حين أن قيمة إيثريوم السوقية تزيد عن ١٥,٨ دولارًا في وقت النشر، وفقًا لكوين ماركت كاب.

مخطط سعر ريبل اليومي. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد شهدت إيثريوم تراجعًا حادًا بأكثر من ١٣ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتتداول عند حوالي ١٥٣ دولارًا في وقت النشر. وكانت أعلى نقطة لإيثريوم اليوم هي ١٧٩,٧٠ دولارًا وأدنى نقطة عند ١٥٠,٨٠ دولارًا. من حيث عرضها الأسبوعي، فقدت العملة البديلة ما يقرب من ٢٧ في المئة.

مخطط سعر إيثريوم اليومي. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أكبر الخاسرين بين العملات المشفرة خلال اليوم كانت تيزوس وإيثريوم كلاسيك (ETC) وداش بانخفاض ٢١,٧١ و١٦,٠٥ و١٦ في المئة على التوالي.

كما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة إلى أقل من ١٦٤ مليار دولار اليوم، مسجلة أدنى نقطة على الرسم البياني الأسبوعي. ويبلغ حجم التداول اليومي حوالي ١٩,٦ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي الوقت الذي تشهد فيه أسواق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا، أصدرت شركة التدقيق من "الأربعة الكبار" KPMG القائمة في هولندا تقريرًا صاعدًا بشأن العملات المشفرة يوم ١٥ نوفمبر. ويجادل التقرير بأنه يجب على المستثمرين المؤسسيين الانضمام إلى الصناعة من أجل "تحقيق إمكاناتها".

"في عام ٢٠١٨، نشهد موجة من الوافدين الجدد في السوق مثل منصات توكنات الأوراق المالية والعملات المستقرة، وحتى مؤسسات الخدمات المالية الراسخة التي تطلق منتجات وخدمات العملات المشفرة. فقد أصبح من المستحيل الآن تجاهل الأثول المشفرة"، حسبما ذكر التقرير.

واليوم أفاد كوينتيليغراف أن بروتوكول العقد الذكي القائم على بيتكوين روتستوك (RSK) يندمج مع مشروع RIF OS التابع لتوسيع نطاق عملياته. وهذا من شأنه تمكين بروتوكول RSK لتتجاوز دعم شبكة بيتكوين وإيثريوم وأن يتضمن وظائف مختلفة من ند لند مع "تسريع تبني تقنية بلوكتشين مفتوحة المصدر في جميع أنحاء العالم".