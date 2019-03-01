شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط صادرات العراق النفطية يبلغ 3.620 مليون برميل يوميا فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط فى بيان اليوم الجمعة، إن متوسط صادرات العراق من النفط بلغ 3.620 مليون برميل يوميا فى فبراير بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.

وصدر العراق 3.649 مليون برميل يوميا من النفط الخام فى يناير.

وقالت الوزارة إن متوسط الصادرات من موانئ البصرة فى جنوب البلاد بلغ 3.54 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 3.556 مليون برميل يوميا فى يناير.

وقال البيان إن الصادرات من حقول نفط كركوك فى شمال العراق إلى ميناء جيهان التركى انخفضت إلى 63 ألف برميل يوميا فى فبراير من 75 ألف برميل يوميا فى الشهر السابق.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع فى فبراير بلغ 60.834 دولار للبرميل، لتبلغ الإيرادات حوالى 6.168 مليار دولار.

وينتج العراق نفطا دون طاقته القصوى البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميا بما يتماشى مع اتفاق بين أوبك ومصدرين آخرين للنفط مثل روسيا، لكبح الإمدادات العالمية بهدف دعم الأسعار.