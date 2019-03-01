شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو القطاع الصناعي الأمريكي بأكبر وتيرة شهرية منذ فوز "ترامب" في انتخابات الرئاسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" تباطؤ نمو النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط بأكبر وتيرة شهرية منذ فوز الرئيس "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.



وكشلفت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 54.2 نقطة في الشهر الماضي من 56.6 نقطة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون أن يسجل 55.5 نقطة.



ورغم التراجع، إلا أن النشاط الصناعي لا يزال في حال جيدة نظراً لاستقرار قراءة المؤشر اعلى مستوى خمسين نقطة.