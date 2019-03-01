شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الصعود ويحافظ على التداول أعلى 1500 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مدعومة باستمرار الطلب على المعدن من جانب صناعة السيارات بالإضافة إلى تكهنات بانخفاض المعروض خلال العام الجاري.



ووفقاً لحسابات "بلومبرج"، فإن البلاديوم حقق مكاسب منذ بداية عام 2019 حتى أمس بنسبة 22% كما حقق مكاسب في فبراير/شباط للشهر السابع على التوالي.



تأتي هذه التقديرات في الوقت الذي يستمر فيه إقبال شركات صناعة السيارات على شراء البلاديوم لاستخداه في خفض انبعاثات العوادم الضارة للبيئة.



وعلى أثر ذلك، تحاول تلك الشركات الوفاء بمعايير الجهات التنظيمية في عدد من الدول على مستوى العالم في ظل إجراءات مكافحة التلوث والتغيرات المناخية.



وتوقع محللون استمرار ضعف إمدادات البلاديوم عام 2019 على الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات في الأسواق العالمية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/ حزيران بحلول الساعة 14:51 جرينتش بنسبة 1% إلى 1516.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 1519.4 دولار وأقل سعر عند 1482.9 دولار.