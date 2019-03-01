"الحذف يبدأ اليوم".. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين

كتبت- عايدة رضوان:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة - الموافق الأول من مارس الجاري، في تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم وفقًا للـ 5 معايير، التي تم تحديدهًا بناءً على قدرة الأفراد على الاستهلاك، وذلك من خلال الإشارة لمن تنطبق عليهم أحد المعايير على بون صرف السلع أو الخبز.

وفيما يلي يوضح "مصراوي" كل ما يخص معايير حذف غير مستحقي المرحلة الثانية وإمكانية وسُبل التظلم:

1 - ما هي معايير استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم؟

تم تحديد 9 محددات لاستبعاد غير المستحقين من الدعم على مرحلتين، نصت معايير المرحلة...