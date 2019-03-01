شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الكندي للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الناتج المحلي الإجمالي الشهري مسجلا انكماش بمعدل0.1% فى كانون الأول/ديسمبر ، فى ثاني انكماش شهري على التوالي ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.0 % ،وسجل الاقتصاد الكندي انكماش بمعدل 0.1% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،هذا البيان سلبي للدولار الكندي.

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