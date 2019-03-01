شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2013 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الدخل الشخصي لشهر كانون الأول / ديسمبر منخفضا بمقدار 0.1%،مسجلا أول انخفاض شهري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 1.0% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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