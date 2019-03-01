شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مرتفعة قبيل بيانات أنشطة الحفر الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح تعاملات السوق الأمريكية يوم الجمعة ليواصل الخام الأمريكي صعوده لليوم الرابع على التوالي مسجلا أعلى مستوى فى حوالي أربعة أشهر ، بعد انخفاض كبير وغير متوقع فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، وارتفع أيضا خام برنت بفضل تخفيضات أوبك وهبوط صادرات فنزويلا ،يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور بيانات أنشطة الحفر والتنقيب الأمريكية.

بحلول الساعة 12:58جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.19$،وسجل أعلى مستوي 57.85$ الأعلى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 57.14$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 66.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.48$ ،وسجل أعلى مستوي 67.12$ ،وأدنى مستوي 66.06$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية ،فى المقابل فقدت عقود برنت نسبة 0.3%.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 6% على مدار شباط/فبراير المنصرم ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،مع استمرار جهود أوبك فى دعم السوق ، وحالة التفاؤل حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

فى الولايات المتحدة أظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزونات الخام التجارية الأسبوع الماضي بحوالي 8.6 مليون برميل ، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف ، على خلاف توقعات الخبراء زيادة بحوالي 2.8 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 446 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

أشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هذا الأسبوع إلى إنها ستستمر فى تنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي على الرغم من ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للتوقف عن دعم السوق.

وتنفذ أوبك حاليا بالاشتراك مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم "روسيا" اتفاقا عالميا لخفض المعروض بالسوق بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ، للمساعدة فى إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار.

فى فنزويلا هبطت صادرات النفط بحوالي 40% إلى إجمالي 920 ألف برميل يوميا ، منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع البترول الفنزويلي فى 28 كانون الثاني/يناير الماضي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم شركة "بيكر هيوز " للخدمات النفطية عدد منصات الحفر و التنقيب العاملة بمناطق حقول النفط الصخري فى الولايات المتحدة ،انخفضت المنصات الأسبوع السابق بنحو 4 منصات إلى إجمالي 853 منصة ،فى أول انخفاض خلال ثلاثة أسابيع.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 44% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.