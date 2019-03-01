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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يواصل الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين وسط تعاملات محدودة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل الارتداد لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، لكن التعاملات حاليا فى السوق الرقمية محدودة جدا ، مع الحاجة إلى تطورات قوية تساعد فى زيادة الزخم وتذبذب الأسعار.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:15 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 135.10$ بارتفاع قدره 0.6$ بنسبة 0.45%،حيث سعر الافتتاح عند 134.50$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 136.03$ ،وأدنى سعر عند 133.77$.
حقق الايثريوم يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 125.66$ لكل وحدة ايثريوم المسجل فى اليوم السابق.
وحققت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم"الايثريوم" خلال شباط/فبراير المنصرم ارتفاعا بنسبة 27% ، فى ثاني مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، وبأكبر مكسب شهري منذ نيسان/أبريل 2018.
تحققت تلك المكاسب مع عودة العملة إلى الترتيب الثاني لأكبر العملات الرقمية من حيت القيمة السوقية فى العالم ، فى ظل الإيجابية التي سيطرت على السوق الرقمية خلال الشهر المنصرم، وبعد الإعلان عن تطوير منتظر فى شبكة الايثريوم.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي نحو 131 مليار$ ، مع ارتفاع طفيف فى معظم أسعار العملات الرقمية الكبري.
وعلى مدار الثلاثة أيام الأخيرة عادت التعاملات المحدودة لتسيطر على السوق الرقمية ، مع الحاجة إلى تطورات قوية تساعد فى زيادة الزخم وتذبذب الأسعار.
ذكرت بعض التقارير الإعلامية إن شبكة الايثريوم أجرت بالأمس 28 شباط/فبراير التحديث المعروف باسم تحديث كونستانتينوبل/ بيترسبرغ ، لكن لم تتضح نتائج التحديث والترقية حتى الآن.
ويعتقد الخبراء إن هذه التحديثات ستجلب معها الثقة والاهتمام المطلوبين فى الاستثمار فى الأصول الرقمية وتطوير التطبيقات اللامركزية.
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