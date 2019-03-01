شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان بين المطرقة والسندان – تحليل – 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.36% بما يعادل -0.58 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 40.06 ، طيلة ثبات المقاومة 43.06 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط