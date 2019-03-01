شكرا لقرائتكم خبر عن فورد ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 8.96 ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.01 نقطة ، وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.96 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.80 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه