نيتفليكس ينخفض بمنطقة إيجابية – تحليل – 01-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم 349.87 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 423.21 إلى 231.23) ، جاء انخفاضه الأخير في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.31% بما يعادل -4.77 نقطة .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 349.87 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 377.90 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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