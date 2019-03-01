شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر اللايتكوين حول المتوسط المتحرك 50، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في الشراء الآن، مما يدعم فرص استئناف الميل الهابط المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار زيارة دعم القناة الصاعدة الذي يتواجد عند 35.30.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 50.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 47.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط