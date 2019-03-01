شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر اللايتكوين حول المتوسط المتحرك 50، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في الشراء الآن، مما يدعم فرص استئناف الميل الهابط المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار زيارة دعم القناة الصاعدة الذي يتواجد عند 35.30.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 50.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 47.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر اللايتكوين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 01-03-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.