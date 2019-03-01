شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات أولى جلسات الشهر وأخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الشهر وأخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر في ظلال التفاؤل حيال تقدم المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين وسط تمديد أجل الهدنة التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم ضمن الجهود المبذولة لحلحلة الخلافات التجارية بين الطرفين وتمهيد الطريق لإبرام اتفاق تجاري يجنبهم الحرب التجارية.

هذا وقد نوه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لشبكة سي-إن-بي-سي بالأمس أن بلاده والصين يحققان تقدم "رائع" في مفاوضاتهم، معرباً "أعتقد أننا نتجه نحو صفقة تاريخية رائعة"، وفي نفس السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أيضا للشبكة ذاته في مقابلة منفصلة بالأمس "لقد حققنا الكثير من التقدم"، مضيفاً أن الصفقة "لم تتم بعد".

ويأتي ذلك على أعتاب اللقاء المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الشهر الجاري في واشنطون، وفي أعقاب أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر أمام مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي عن كون الصين بحاجة إلى القيام بأكثر من مجردشراء المزيد من السلع الأمريكية لكي يتم إبرام اتفاق تجاري.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.39% ليربح 6.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,613.87، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.89% ليربح هو الأخر 189.35 نقطة ويصل إلى المستوى 21,574.51.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.96% ليربح 35.21 نقطة ويصل إلى المستوى 3,704.58، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.60% ليربح هو الأخر 17.68 نقطة ويصل إلى المستوى 2,958.63.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.55% ليربح 157.72 نقطة ويصل إلى المستوى 28,790.90، بينما يتغيب نبض التداول عن مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلة اليوم الجمعة هناك.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.46% ليربح 42.69 نقطة ويصل إلى المستوى 9,367.72، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 39.51 نقطة ويصل إلى المستوى 6,208.50.