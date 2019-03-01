شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية اللايتكوين للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بقرابة الواحد بالمائة أو بأكثر من 0.3$ اليوم الجمعة لتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي مدعومة بإعلان شركة لايتكوين يوم الأربعاء الماضي عن الشراكة مع دوري جلوري للعبة الكيكبوكسينج والتي جعلت منها العملة الرقمية المشفرة الرسمية لمنصة بضائع دوري اللعبة عبر الإنترنت والأحداث الدولية لتلك اللعبة التي تأسست في عام 2012.

وفي تمام الساعة 05:27 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.74% إلى مستويات 46.965$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 46.621$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 47.080$، بينما حققت الأدنى لها عند 46.580$.

هذا وقد علق تشارلي لي مؤسس لايتكوين على تلك الشراكة بأن جلوري "تتمتع" بقاعدة متنامية من المعجبين في جميع أنحاء العالم والتي تتكون بشكل كبير من الشباب الأصغر سنناً الذي تبنوا التكنولوجيا في وقت مبكر ويجرون الكثير من أمور حياتهم عبر الإنترنت من استهلاك المحتوى إلى شراء المنتجات، ما يفتح المجال لوصول اللايتكوين إلى جهور اللعبة العالمي وتثقيفهم حولها واستخدمها في العالم الحقيقي.

ونود الإشارة، لكون شراكة الجديدة بين اللايتكوين ودوري الكيكبوسينج سوف تسمح لجماهير اللعبة في الولايات المتحدة أكبر سوق للعملات الرقمية المشفرة عالمياً وفي أوروبا باستخدام العملة الرقمية المشفرة لشراء أحداث ذات الصلة حصرياً للايتكوين، متضمنة "لقاءات الاستقبال واللياقة البدنية بالإضافة إلى جولات في ساحة الكواليس والمقاعد الممتازة في الساحة".