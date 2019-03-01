شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو في أولى جلسات هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1374 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1371 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1375، بينما حقق الأدنى له عند 1.1364.

هذا وتتطلع الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 4.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.8 مقابل 52.4 في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد المنطقة والتي تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 47.1 مقابل 47.8 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لكلاً من فرنسا وألمانيا واللتان قد تعكس استقراراً عند اتساع بما قيمته 51.4 في فرنسا مقابل 51.2 في كانون الثاني/يناير، وعند انكماش بما قيمته 47.6 في ألمانيا مقابل 49.7.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو ككل استقرار الانكماش عند 49.2 مقابل اتساع عند 50.5 في كانون الثاني/يناير، وذلك عقب صدور قراءة التغير في البطالة عن ألمانيا والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 5 ألف مقابل 2 ألف في كانون الثاني/يناير، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة معدلات البطالة لإيطاليا والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 10.4% مقابل 10.3% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات على المدى الطويل" في حفل عشاء لجنة موازنة المواطنين في نيويورك، وجاء ذلك قبل ساعات من الكشف عن البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن صدور قراءة الإنفاق والدخل الشخصي لشهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

كما يترقب المستثمرين لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.7 مقابل 54.9 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 55.6 مقابل 56.6 في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساع إلى 51.6 مقابل انكماش عند 49.6.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 95.8 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير عند 95.5 ومقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام.