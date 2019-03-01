هيئة كهرباء ومياه دبي تنظّم "المؤتمر السنوي الثامن للابتكار والمستقبل"

دبي - الخليج 365 :

أكد سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتها، وتحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتها ومبادراتها في إطار جهودها لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية. جاء ذلك خلال كلمة سعاته في "المؤتمر السنوي الثامن للابتكار والمستقبل"، الذي نظمته الهيئة في قاعة جودولفين في فندق أبراج الإمارات ضمن فعاليات "شهر الإمارات للابتكار"، وشارك فيه نخبة من المبدعين والمبتكرين الذين ناقشوا عدداً من المحاور في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية والبلوك تشين وغيرها.

حضر المؤتمر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد كبير من موظفي الهيئة وموظفي الجهات الحكومية في دبي. تحدث في المؤتمر كل من أليكس تابسكوت، كاتب ومتحدث وخبير التقنيات الحديثة، وفاطمة الكعبي، أصغر مخترعة إماراتية، وغاس تاكالي الذي تحدث عن التغيير والابتكار، وبو لوتو، أخصائي علم الأعصاب.

في كلمته الافتتاحية، قال سعادة الطاير: "تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "المؤتمر السنوي للابتكار والمستقبل" للعام الثامن بالتزامن مع "شهر الإمارات للابتكار" الذي ينظم تحت شعار "الإمارات تبتكر" ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل الابتكار إلى منهج عمل للحكومة وثقافة يتبناها أفراد المجتمع. ويشهد شهر الابتكار هذا العام تغييراً جوهرياً يتمثل في الانتقال من مرحلة عرض الرؤى الابتكارية إلى مرحلة قياس نضج وجاهزية الجهات والمجتمع في التطبيق العملي، وتوظيف الحلول المبتكرة وأدوات الابتكار في إيجاد فرص اقتصادية في المجالات الحيوية لضمان تحقيق التنمية المستدامة. يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: "الإبداع لا ينتشر في بيئة مؤسسية لا تشجع على التعلم ونشر المعارف، ولا ينتشر في مؤسسة تخاف من التغيير، ولا ينتشر في مؤسسة لا يتم فيها تبادل الأفكار والآراء بكل شفافية ووضوح". وتنص المبادئ الثمانية للحكم والحكومة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله على أن "بقاء دبي متفوقة مرهون ببقائها قبلة للمتفوقين، واستمرار تنافسيتها مرهون باستمرار استقطابها لأصحاب العقول والأفكار".

وتابع سعادته: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا في إطار جهودنا لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك "مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة؛ واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى خلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية من خلال استثمار تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها؛ واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل التي تهدف إلى الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في جميع القطاعات وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى على المستويات كافة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، ومبادرة "دبي X10" التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل. وعملت الهيئة على تعزيز الابتكار ضمن استراتيجيتها وخططها ليشمل الأعمال الرئيسية، والمشاريع والطاقة النظيفة، والبحوث والتطوير، ومبادرات المدينة الذكية، وتنويع مصادر الدخل، والمجال الرقمي، ودعم المؤسسات التقنية الناشئة، والأمن الإلكتروني، وذلك عبر تبنّي أفضل التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار وتخزين الطاقة، وحماية البيانات، و "بلوك تشين" وإدارة البيانات الضخمة وغيرها."

وأضاف سعادة الطاير: "نحرص في الهيئة على توفير بيئة محفزة تشجع على الإبداع والابتكار، ونرحب بأفكار وآراء وملاحظات المتعاملين والموظفين والشركاء والمعنيين التي تساعدنا في تطوير مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تساهم في تخطي توقعات المتعاملين وتحقيق سعادتهم، إيماناً منا بأهمية الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وتطوير الخدمات التي تحقق سعادة الناس وتسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. وقد فازت الهيئة بالجائزة الذهبية في فئة "أفضل جهة في نشر ثقافة الابتكار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" لفئة المؤسسات الكبرى ضمن جوائز "جولدن بريدج 2018" الأمريكية، عن منصة "أفكاري" التي أطلقتها الهيئة منذ عام 2015 لمشاركة أفكار الموظفين المبتكرة في جميع قطاعات الهيئة. وتشكل المنصة مخزوناً مركزياً للابتكار، يضمن استمرار التطوير والتحسين في الهيئة".

واختتم سعادته بالقول: "نعمل على صناعة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي. وتعتزم الهيئة من خلال هذه المبادرة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وأدعوكم لتبني الابتكار في جميع المجالات لمواصلة مسيرة تميز الهيئة وتحقيق رؤيتها كمؤسسة عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة".