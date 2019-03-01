شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في اليابان خلال كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أظهر ارتفاعاً إلى 2.5% مقابل 2.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار معدلات البطالة عند نفس النسبة السابقة.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم وأظهر القراءة السنوية لمؤشر طوكيو أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي والتوقعات عند 0.4%، بينما أظهرت القراءات السنوية الجوهرية للمؤشر المستثنى منها الطعام الطازج والمستثنى منها الطعام الطازج والطاقة استقرار النمو عند 1.1% و0.7% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة.