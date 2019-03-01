شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية : جمعيات الشركات لمناقشة الموازنات مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه سيتم عقد الجمعيات الخاصة بالشركات التابعة لمناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل خلال شهر مارس.

وأضاف نافع لـ " الخليج 365"، أن الجمعيات سيتم عقدها والانتهاء منها حتى أخر الشهرالمقبل، فى إطار خطة القابضة لتحسين الموقف المالى للشركات واستجلاء أوضاعها المستقبلية لتنميتها وتعظيم عوائدها.