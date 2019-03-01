جهات حكومية تزور موقع «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زار ممثلون من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث حضروا ورشة عمل لمدة نصف يوم، وشاركوا في جولة بالموقع، مجددين تأكيد الدور الجوهري للتعاون الوطني في تنظيم أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتعمل مؤسسات من أنحاء دولة الإمارات بشكل وثيق مع «إكسبو 2020 دبي»، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للترحيب بالعالم في «إكسبو» دولي استثنائي خلال أقل من عامين.

وجاءت هذه الفعالية لدعم الجهود الجارية لإشراك المجالس التنفيذية والمؤسسات الحكومية من جميع الإمارات، في المسيرة نحو عام 2020.

ويُقيم «إكسبو» عدداً من الأنشطة والحملات المماثلة في أنحاء البلاد، لضمان إتاحة الفرصة للجميع في دولة الإمارات للمشاركة في هذا الحدث الوطني التاريخي.

ويهدف «إكسبو 2020 دبي»، إلى إقامة معرض دولي شامل، يستمتع به ملايين الناس.

ومن خلال شعاره الرئيسي (تواصل العقول.. وصنع المستقبل) سيمثل خلال أشهره الستة، احتفالاً بالإبداع البشري، ويوفر منصة لتشجيع الإبداع والابتكار والتعاون، مدعومة بالمواضيع الفرعية الثلاثة: الفرص، والتنقل والاستدامة.