ماكرون يحاجج هولندا بشأن «إير فرانس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيضاحات من لاهاي حول القرار «المفاجئ» للدولة الهولندية بالمساهمة في رأسمال مجموعة «إير فرانس-كاي إل إم» ووصفت باريس هذه الخطوة ب«غير الودية».

وعقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارة المجموعة الفرنسية-الهولندية، الأربعاء الماضي، ودعا إلى «الحذر» غداة إعلان الحكومة الهولندية مشاركة هولندا بمستوى 12,68% في هذه المجموعة. وأعلنت لاهاي أنها تريد حصة مماثلة لحصة الدولة الفرنسية المقدرة ب14,3%.

وبعد أن أكد ماكرون أن باريس «لم تبلغ بهذا القرار وتطبيقه» دعا هولندا إلى «توضيح» نواياها، معتبرا أن «المهم هو الحفاظ على مصلحة الشركة». وذكرت باريس أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير سيستقبل نظيره الهولندي في نهاية الأسبوع.

وبحسب صحيفة «دي فولسكرانت» أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ماكرون بالأمر في حين اتصل وزير المال الهولندي بلومير لكن بعد إنهاء العملية.

وانتقد لومير «قراراً غير مفهوم وغير متوقع»، معتبرا أنه «في بيئة شديدة التنافس» يبقى الهدف «نفسه لهولندا وفرنسا: تعزيز إير فرانس-كاي إل إم».

(أ.ف.ب)