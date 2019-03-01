الإمارات مركز للابتكار في كل القطاعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، عقد حفل توزيع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، التي تنظمها غرفة دبي، وتهدف إلى تحفيز التميز والترويج له وإبرازه من خلال تكريم مجتمع الشركات والأعمال من مختلف أنحاء الخليج العربي. وفاز العديد من الشركات الإماراتية بجوائز الأعمال والابتكار في الأعمال، المبادرة التي تسعى من خلالها غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى تكريم الشركات الرائدة في الابتكار والتي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، وأكد مسؤولو عدد من الشركات الفائزة، أن الفوز بالجائزة دليل على الالتزام تجاه رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الابتكار الوطنية، التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز للابتكار في كل القطاعات.

أبوظبي الوطنية للتأمين

وحصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، على جائزة التميز في الأعمال، وسلّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الجائزة إلى الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي قال: «يؤكد فوزنا بهذه الجائزة، كفاءة الاستراتيجية التي وضعتها إدارة الشركة والتي تركز على رضا العملاء في المقام الأول، وهي بمثابة دليل واضح على التزامنا مع فريق العمل بمواصلة العمل لتعزيز مكانتنا كشركة التأمين الموثوقة التي تسعى دائماً لتوفير قيمة أكبر لعملائها على الدوام».

الشارقة الإسلامي

وفاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال في دورتها الثانية، وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف: «يعد الابتكار الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملياتنا، إدراكاً منا لأهمية تقديم تجارب مميزة وفريدة من نوعها لعملائنا، معتمدين في ذلك على المنتجات والخدمات الجديدة، وتحسين أساليب العمل لتعزيز تجربة العملاء، وخفض التكاليف».

حرة جبل علي

وفازت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، أيضاً بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، وتسلّم الجائزة أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «الابتكار جزء أساسي من استراتيجية أعمالنا، ونهدف باستمرار إلى تطوير خدمات وحلول مخصصة تلبي متطلبات العملاء».

من المتوقع أن تشهد المنطقة الحرة، مستويات نمو مرتفعة خلال العام الجاري، مع اقتراب موعد»إكسبو 2020».

وتسلم محمد علي الأنصاري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، وقال: «نحن سعداء بحصولنا على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال».

«المسؤولية الاجتماعية» ل«الفجيرة الوطني»

دبي: ”الخليج 365”

أعلن أمس بنك الفجيرة الوطني عن حصوله على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الفصل الثاني من عام 2018؛ نتيجة لالتزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وجهوده المتواصلة في اتخاذ تدابير عملية تجعل من هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من عملياته.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: نفتخر جداً بحصولنا على التقدير من غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات للسنة الثانية. فهذا خير دليل على التزامنا سنوياً بتعزيز استراتيجية مسؤوليتنا كشركة.