شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم العقارات والبنوك تخطف المكاسب في شهر النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

سجلت أسواق الأسهم المحلية أداء إيجابياً خلال فبراير/شباط 2019، مع صعود مؤشر سوق دبي 2.66%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.84%، مدعوماً بأداء قطاع العقار الذي سجل ارتفاعاً قوياً في السوقين مع إعلان الشركات عن نتائج 2018، إلى جانب الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وقفزت السيولة في السوقين بنسبة 45% مقارنة بشهر يناير، لتصل إلى 8.65 مليار درهم، عبر تداول 3.95 مليار درهم نفذت في 93015 صفقة، وتوزعت السيولة على 4.42 مليار درهم، بتداول 2.91 مليار سهم في دبي، فيما شهد سوق أبوظبي 4.23 مليار درهم، بتداول 1.04 مليار سهم.

وأسهمت نتائج الشركات في دعم أداء الأسهم، كما تواصلت مشتريات الأجانب من غير العرب في السوقين ووصلت إلى 636 مليون درهم، كمحصلة شراء، فيما بلغ صافي الشراء المؤسسي نحو 598 مليون درهم.

مؤشر دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا شهرياً بنسبة 2.66%، مضيفاً 68 نقطة مكاسب ليغلق عند مستوى 2635.78 نقطة، مسجلاً أفضل أداء شهري منذ يوليو 2018. وانخفض المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى عند 2484.8 نقطة، ليعاود الصعود إلى أعلى نقطة عند 2683.74 نقطة.

وصعد مؤشر العقار 8.95%، بدعم من ارتفاع «إعمار العقارية» 13.7% إلى 4.9 درهم، 1.29 مليار درهم، كما ارتفع «إعمار مولز» 11.46% إلى 1.75 درهم، بتداول 379 مليون درهم، و«داماك» 5.34% إلى 1.38 درهم، بتداول 76.7 مليون درهم، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 2.5% إلى 3.9 درهم.

وارتفع مؤشر البنوك 1.03%، مدعوماً بارتفاع «دبي الإسلامي» 2.35% إلى 5.22 درهم، بتداول 450.6 مليون درهم، بينما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.42% إلى 9.5 درهم، متأثراً بتداولات الجلسة الأخيرة من الشهر، بسبب استحقاق التوزيعات، كما تراجع «جي إف إتش» 2.55% إلى 0.955 درهم، بتداول 534 مليون درهم.

وتراجع الاستثمار 2.94%، مع تراجع «دبي للاستثمار» 3.03% إلى 1.28 درهم، و«شعاع» 10.4% إلى 0.717 درهم، و«الخليجية» 27.88% إلى 0.119 درهم.

وتراجع التأمين 3.9%، وسط تراجع «سلامة» 6.19% إلى 0.47 درهم، و«تكافل الإمارات» 1.85% إلى 1.59 درهم. وتراجع الخدمات 7.8%، مع انخفاض «تبريد» 5.75% إلى 1.64 درهم، و«أمانات» 9.09% إلى درهم واحد.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.84%، مضيفاً 93 نقطة مكاسب، ليغلق عند 5137.8 نقطة، مدعوماً بأداء قطاع البنوك والعقار. وارتفع مؤشر البنوك 2.96%، مدعوماً بشكل رئيسي من «أبوظبي الأول» الذي ارتفع 3.12% إلى 15.2 درهم، متصدراً التداولات في السوقين بنحو 1.3 مليار درهم، بينما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.93% إلى 9.53 درهم، بتداول 629.2 مليون درهم، و«الاتحاد الوطني» 7.3% إلى 5.58 درهم، بتداول 429.3 مليون درهم.

وارتفع مؤشر العقار 9.04%، وسط أداء قوي من سهم «الدار العقارية» الذي ارتفع 11.95% إلى 1.78 درهم، بتداول 448 مليون درهم، بينما تراجع «إشراق العقارية» 8.2% إلى 0.438 درهم.

وتراجع الاستثمار 18.26%، وسط ضغوط من تراجع «الواحة كابيتال» 19.4% إلى 1.45 درهم، بتداول 29 مليون درهم. كما تراجع اتصالات 0.82% ليغلق عند 16.88 درهم، بتداول 737.5 مليون درهم.

وفي الطاقة، ارتفع «دانة غاز» هامشياً بنسبة 0.22% إلى 0.897 درهم، وارتفع «طاقة» 3.23% إلى 0.96 درهم، فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» 3.46% إلى 2.23 درهم.

الاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات، سجل المستثمرون الأجانب من غير العرب محصلة شرائية بقيمة 636 مليون درهم، موزعة ما بين 463.1 مليون درهم في دبي، و173 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 3.58 مليار درهم، ومبيعاتهم نحو 2.94 مليار درهم.

وسجل المواطنون محصلة بيع بقيمة 682.2 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 3.58 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 4.27 مليار درهم.

وتباينت توجهات الخليجيين في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 149.5 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 138.8 مليون درهم.

وسجل العرب محصلة شراء بقيمة 66 مليون درهم في السوقي. وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 5.5 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 4.9 مليار درهم، ليصل صافي الاستثمار المؤسسي إلى 598.2 مليون درهم، كمحصلة شراء.