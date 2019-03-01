«غرفة الشارقة» تُكرِّم الموظفين والإعلاميين والمورِّدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أقامت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الأربعاء، حفلها السنوي لتكريم موظفيها والإعلاميين والمورِّدين في مركز «إكسبو الشارقة»، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة و«إكسبو الشارقة»، وعبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، ومحمد أحمد أمين، مدير عام الغرفة بالوكالة، ومريم الشامسي، مساعدة المدير العام لقطاع خدمات والدعم في الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للغرفة، والجهات الراعية، وحشد كبير من الموظفين والإعلاميين والمورِّدين.

ورحب عبدالله سلطان العويس بالحاضرين في هذه المناسبة، تكريماً للجهود المخلصة التي بذلها مُوظفو الغرفة المتميّزون، وتثميناً لدور الشركاء المُورّدين الداعمين، وتقديراً لتعاون المؤسسات الإعلامية في إبراز جهود وأنشطة الغرفة والمؤسسات التابعة لها، مؤكداً أن عام 2018 كان حافلاً بالإنجازات والنجاحات، ونتطلع للمستقبل برؤية إيجابية، بفضل الحرص المشترك لدى الجميع على العمل بروح الفريق، نتيجة للجهود الدؤوبة والالتزام المُخلص والتنافس الإيجابي على رفع مستوى التميّز والإبداع والابتكار في منظومة العمل المؤسسي.

ولفت إلى نجاح مركز «إكسبو الشارقة» بدعم من الغرفة، في تنظيم 54 فعالية خلال عام 2018، وتمكن من جذب 2.8 مليون زائر، ويتطلع إلى بلوغ هدف 4.5 مليون في عام 2019.

وجدد العويس خلال كلمته، حرص الغرفة على مواصلة الارتقاء بالأداء من خلال التركيز على الموظف بوصفه هدف التطوير ووسيلته في الوقت عينه، للمحافظة على مكتسبات الغرفة ومنجزاتها، من خلال مضاعفة الجهود ليكون التميّز والإبداع والابتكار سمة جماعية لموظفي غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة، لتواصل مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها، بأن تكون محرك النمو لمجتمع الأعمال، وتجعل الشارقة مركزاً عالمياً في ظل اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة».

وخلال حفل التكريم الذي حضره الموظفون وعائلاتهم، نال يعقوب يوسف القصير مستشار الشؤون الصناعية بالغرفة، جائزة الغرفة للأداء المتميز عن عام 2018، في فئة جائزة الموظف العام، وتسلم شهادة التقدير من عبدالله سلطان العويس، وأعلن القصير عن قرار تقاعده عن العمل بعد أن قضى 33 عاماً في خدمة الغرفة.

وأشار سيف محمد المدفع، إلى أهمية الحفل السنوي الذي تحرص «غرفة الشارقة» والمؤسسات التابعة لها، على إقامته سنوياً، لترسيخ روح الفريق الواحد بين موظفيها، وتحقيق أعلى معدلات الولاء والانتماء والرضى الوظيفي بينهم، وخلق بيئة عمل تحفز على الإبداع والتميز، وتعزز الكفاءات والطاقات الإيجابية، لافتاً إلى نجاح مركز «إكسبو الشارقة» في استقطاب وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، وإتاحة فرص الارتقاء الوظيفي لهم، وتهيئة منصات التكريم للمتميزين أصحاب الأفكار المبتكرة.