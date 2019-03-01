«تنظيم الاتصالات» تستضيف مجتمع البرمجيات ذات المصدر المفتوح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بمركز إبداع الحكومة الذكية، النسخة الثانية من اللقاء السنوي الخاص بمجتمع البرمجيات ذات المصدر المفتوح في الإمارات، وذلك في أكاديمية اتصالات في دبي، بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرارات في المجالات ذات الصلة. وتضمن جدول الأعمال مناقشة العديد من المواضيع المهمة في مجالات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، الأمن الإلكتروني، والمدن الذكية، وغيرها.

وقال سعيد سلطان السويدي، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: إن الاستثمار في الإنسان يمثل إحدى سمات المسيرة الإماراتية منذ قيام اتحادنا الشامخ؛ حيث انتهجت قيادتنا الرشيدة الكثير من الخطط والبرامج التي تراهن على الإنسان، وتضعه في موضع الهدف الأول لكافة جهود التنمية. من هنا، كانت القوانين والتشريعات والخطط الهادفة لخلق وتأهيل كوادر بشرية وطنية قادرة على تحقيق أهداف الإمارات ورؤاها المستقبلية.