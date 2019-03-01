لجنة «الاستشاري» تعد توصياتها بشأن «حرة المطار» و«هيئة الحمرية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة بشأن التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بما يعزز من مكانتهما في دعم الاقتصاد المحلي.

ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة وحضره كل من أعضاء اللجنة أحمد حسين بوكلاه وعبد الله سبيعان ونوره بن خليف الطنيجي وعبد العزيز النعيمي ووحيدة عبد العزيز ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس ومحمد الحوسني قانوني ومريم النعيمي سكرتيرة تنفيذية.

وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة خمس توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة الهيئتين واطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للدائرة والتي عقدها بحضور الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي. وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين ودعم لدور هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية كجهتين معنيتين بالاقتصاد لتواصل دورهما في الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين وتنمية مختلف الصناعات والمشاريع بهما بما يعزز من تنافسية الاقتصادي المحلي.