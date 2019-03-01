65 مليون دولار أضافها مستثمرون سعوديون لصندوق «ميدل إيست فينشر بارتنرز» الثالث

أعلنت شركة «ميدل إيست فينشر بارتنرز» لاستثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط عن دخولها في شراكة مع مستثمرين من السعودية، استثمروا 65 مليون دولار في صندوقها الثالث لرأس المال المخاطر في الشرق الأوسط ما يرفع قيمته إلى 125 مليون دولار. كما أكدت الشركة أيضاً وصولها مراحل متقدمة من النقاشات مع صناديق ثروة سيادية إقليمية ومؤسسات حكومية للوصول إلى الحجم المستهدف للصندوق والبالغ 200 مليون دولار.

بدأت الشراكة باستثمار جرى الإعلان عنه أمس بقيمة 6 ملايين دولار في تطبيق البقالة الإلكتروني «نعناع» في السعودية.

وقال وليد حنا مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته الشركة أمس في دبي، إن إجمالي حجم الأصول المدارة لدى الشركة يصل إلى 250 مليون دولار، استثمر منها 120 مليون دولار، ما يعني أن لديها في الوقت الحاضر سيولة جاهزة للاستثمار في الفرص المتاحة تصل إلى 130 مليون دولار، مضيفاً، أن الشركة استثمرت في أكثر من 45 شركة ضمن محفظتها عبر جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف، إن الشركة تخارجت من استثمار في تطبيق «أنغامي» محققة عائداً يفوق حجم الاستثمار بحوالي 21 ضعفاً. وتخطط الشركة للتخارج من استثمارين أحدهما في شركة «ذا لاكشري كلوزيت» والذي يتوقع التخارج منه في الشهر المقبل بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، وتصل حصتها في الشركة إلى 10%. والاستثمار الثاني في شركة برامج بدأت في دبي وانتقلت إلى لندن وتصل قيمتها إلى 105 ملايين دولار، وقد بدأت الشركة باستثمار لا يزيد على 4 ملايين دولار، وتصل حصة الشركة فيها إلى 20% لكنها لا تخطط للتخارج من كامل حصتها وإنما بجزء منها.

واستثمر صندوق الشركة الثالث حتى 12 مليون دولار في 5 شركات هي: «وان كليك» المتخصصة بتزويد الخدمات اللوجستية حسب الطلب، و«ذا لاكشري كلوزيت»، في مجال بيع وشراء المنتجات الفاخرة المستعملة، و«إيت أب»، مزود البرمجيات كخدمات للمطاعم والحجوزات، و«ثروة» في مجال الاستشارات المالية المنظمة عبر الإنترنت؛ ونعنع منصة التسوق والتوصيل الخاصة بالمقاضي المنزلية والتي تتخذ من السعودية مقراً لها. كما وصلت الشركة إلى مرحلة متقدمة في تنفيذ استثمار لمليوني دولار إضافيين في سوق إلكترونية لتوصيل البضائع والأغذية في باكستان.

وكانت شركة «العبار انتربرايز» المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار استثمرت 65 مليون دولار في شركة «ميدل إيست فينشر بارتنرز». وقال راشد العبار الشريك في «العبار إنتربرايز» للصحفيين على هامش المؤتمر، إن هناك فرص نمو كبيرة للاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الإلكترونية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولفت إلى أهمية تعزيز التشريعات التي تحكم عمل القطاع لتواكب التطور والنمو المتسارع في القطاع. وقال إن حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة يصل في الوقت الحاضر إلى 8 مليارات دولار ويتوقع أن ترتفع في غضون السنوات الأربع المقبلة إلى أكثر من 20 ملياراً.

من جانبها قالت أريج الشاكر نائبة الرئيس الأولى ورئيسة قسم خدمات التنمية في بنك البحرين للتنمية، والتي تقود فريق إدارة صندوق الصناديق «الواحة» الذي ضخ استثماراته في صندوق شركة «ميدل ايست فينشر بارتنرز» إن هناك العديد من الفرص للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الإلكترونية بمجالاتهما المختلفة على مستوى المنطقة في ظل النمو المتسارع لهذا القطاع. وتصل قيمة صندوق «الواحة» وهو صندوق متخصص في الاستثمار في الصناديق إلى 100 مليون دولار استثمر منها فعلياً منذ تأسيسه في إبريل 2018 حوالي 45 مليون دولار، وتتطلع لاستثمار بقية السيولة في العامين المقبلين.

واستثمر الصندوق في 5 صناديق، منها 4 في المنطقة، والخامس في أوروبا، وهذه الصناديق تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها. ويصل متوسط الاستثمار في كل صندوق بين 5 إلى 10 ملايين دولار. وقالت إن من ضمن الاستثمارات 3 صناديق في الإمارات.