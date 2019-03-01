«ببير بانكا» الإيطالي يسعى لخفض النفقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ألساندرو فانديللي الرئيس التنفيذي لبنك «ببير بانكا» الإيطالي، أمس، اعتزامه تكثيف إجراءات خفض النفقات، وتحسين جودة الأصول، والتوسع في نشاط إدارة الثروات؛ لتعزيز ربحية البنك.

وبحسب بيان صادر عن البنك، من المتوقع تحقيق أرباح قدرها 450 مليون يورو (511 مليون دولار) في عام 2021، في حين يعتزم البنك صرف توزيعات نقدية سنوياً بنسبة 25% تقريباً من الأرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف البنك: إن خطة عمله الجديدة «تركز بقوة على الخدمات مدفوعة الأجر؛ مثل: التأمين المصرفي؛ وإدارة الثروات؛ والاستشارات الدولية للمؤسسات العملية والأنشطة مثل: القروض الاستهلاكية».

وذكرت «بلومبيرج» أن فانديللي يراهن على اتفاقية التعاون مع شركة «يونيبول» للتأمين؛ من أجل زيادة أرباح البنك من خلال منتجاتها مرتفعة العائد، في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ نمو الاقتصاد الإيطالي.

وكان «ببير بانكا» وافق في وقت سابق الشهر الحالي على شراء بنك «يونيبول بانكا» من مساهمه الرئيسي «يونيبول جروبو»؛ لتعزيز وجوده في الشمال الأوسط لإيطاليا.

وبلغت قيمة صفقة «يونيبول بانكا» 220 مليون يورو نقداً. كما اشترى «ببير بانكا» باقي أسهم «بانكا دي ساردينا»، 49 في المئة، ليستحوذ على كامل أسهم البنك. (د.ب.أ)