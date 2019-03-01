تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة، يوم أمس الخميس، وفي ظل ذلك ارتفع أداء السوق السعودية بنسبة 0.24%؛ بعد تباين أداء قطاعاتها، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8492.70 نقطة. بينما سجلت السوق الكويتية تراجعاً ملموساً، ليخسر مؤشرها العام ما نسبته 1.02%، ويغلق عند مستوى 5482.19 نقطة. إضافة إلى تراجع السوق البحرينية؛ بعد ضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1412.66 نقطة خاسراً ما نسبته 0.41%. وأخيراً سجلت السوق العُمانية ارتفاعاً بدعم من قطاعي المال والخدمات؛ حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.78%، لتقفل عند مستوى 4144.47 نقطة.

السعودية

ارتفع أداء سوق الأسهم السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.20 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليقفل عند مستوى 8492.70 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 111.6 مليون سهم، بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 77 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 99 شركة.

الكويت

سجلت السوق الكويتية تراجعاً ملموساً في تداولاتها، رافقه تراجع في مؤشرات السيولة والأحجام؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 56.77 نقطة أو ما نسبته 1.02% وصولاً إلى مستوى 5482.19 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 46 مليون سهم بقيمة 18.7 مليون دينار نفذت من خلال 2483 صفقة.

عُمان

سجلت السوق العُمانية أرباحاً ملحوظة في تعاملات، أمس، بدعم من قطاعي الخدمات والمال في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 32.16 نقطة أو ما نسبته 0.78% ليقفل عند مستوى 4144.47 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 26.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نفذت من خلال 1252 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة.

البحرين

تراجعت السوق البحرينية خلال التعاملات، بعد أداء سلبي لقطاعي البنوك والاستثمار، وفي ظل تراجع التعاملات؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.46 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليقفل عند مستوى 1412.66 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 588.2 مليون دينار.