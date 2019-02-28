شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكية يؤكد إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري بالفعل مع الصين مشيراً إلى إحراز تقدم في تلك المحادثات.



ومع ذلك، أكد "منوتشن" على ضرورة انتظار المزيد من الجهود والإجراءات التي يجري مناقشتها مع الصين واعرب عن أمله في الاقتراب بشكل أكبر من إبرام اتفاق شامل.



وأضاف "منوتشن" أنه يعمل مع الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" على تفاصيل الاتفاق الذي سيشدد على التزام الصين بكافة شروطه من اجل علاقات تجارية عادلة بين البلدين.



وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أن المناقشات التجارية مع الصين انطلقت منذ عامين عندما التقى الرئيس "دونالد ترامب" ونظيره "شي جين بينج" لأول مرة.