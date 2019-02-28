شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" الأمريكية تدخل في محادثات متقدمة لشراء "كريم" الشرق أوسطية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن "أوبر تكنولوجيز" الأمريكية دخل في محادثات متقدمة لشراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم نتووركس" – التي يقع مقرها في "دبي".



وتريد "أوبر" من خلال هذه الصفقة – حال إتمامها – توسيع نطاق أعمالها وأنشطتها في الشرق الأوسط عن طريق شراء المنافس الرئيسي لها في هذا السوق وهي "كريم".



وذكرت المصادر أن "أوبر" ربما تعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة عن صفقة الاستحواذ نقداً وبالأسهم على "كريم" مشيرةً إلى أنها قدرت الشركة الشرق أوسطية بقيمة تناهز ثلاثة مليارات دولار.



ولا تزال المفاوضات جارية بين الشركتين، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد حول هذه الصفقة، ورفض ممثلون من "أوبر" و"كريم" الحديث أو التعليق على هذا الأمر.



ومن الجدير بالذكر أن "أوبر" تحاول دعم نموها وإيراداتها من خلال الاستثمار بكثافة في أنشطة توصيل الطعام والخدمات اللوجستية والدراجات الكهربائية والسيارات الآلية فضلاً عن أنها تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب في البورصة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام.



وكانت "أوبر" – التي يقع مقرها في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية – قد دخلت في مجادثات مبدئية مع كريم خلال يوليو/تموز الماضي على أمل حل معضلة التنافسية بين الشركتين في منطقة الشرق الأوسط.



وفي آخر جولة تمويل عام 2016، بلغت قيمة "كريم" مليار دولار – مما جعلها واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية الناشئة في الشرق الأوسط – وتتلقى دعماً استثمارياً من الأمير السعودي "الوليد بن طلال".