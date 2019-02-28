البورصة المصرية تربح 29.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 498.1 مليار جنيه إلى 426.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير المنتهى، بنسبة انخفاض 14.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 180.5 مليار جنيه إلى 274.3 مليار جنيه بنسبة نمو 52%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 678.6 مليار جنيه إلى 701.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.

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