شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28 - 2 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 28-2-2018.



إيقاف تداول 3 شركات إيقاف تداول 3 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القابضة المصرية الكويتية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مجموعة بورتو القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، مجموعة عامر القابضة، مصر للفنادق، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

البورصة تخسر 631 مليون جنيه البورصة تخسر 631 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع وشهر فبراير، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 631 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 823.331 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 515 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.95%، والعرب على 8.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 15.5 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، 57 ألف جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 23.99 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 18830 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 719 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 481 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.454 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 13.59%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 57.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.68%

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.436 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.31%

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.83%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 17.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.53%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 77.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.68%

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.753 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.06%

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.21%

- مجموعة بورتو القابضة بسعر إغلاق 0.927 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.46%

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 33.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.91%