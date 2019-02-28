شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يعاود الانخفاض وسط ضبابية على الصعيدين المحلي والدولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تداولات اليوم بفعل عدم اليقين السائد في المملكة المتحدة مع اقتراب الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ورغم زيادة التكهنات بإمكانية تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، أكدت رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" بأنه لن يتم تأجيل "بريكست".



وكانت العملة البريطانية قد تلقت دعماً من إعلان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض "جيريمي كوربين" إمكانية دعم عقد استفتاء ثان بشأن الخروج من التكتل الأوروبي الموحد في ظل استمرار عدم التوصل إلى صفقة متبادلة.



على صعيد آخر، لم يتم الإعلان عن أي قرار أو نتائج من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم التصريحات الإيجابية بشأن التقدم المحرز خلالها الأمر الذي ينذر بعواقب على الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التداولات، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:06 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3269، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3323 وأقل سعر عند 1.3254.