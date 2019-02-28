شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتسجل خسائر شهرية بنحو 2.7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس لتزيد خسائرها الشهرية، وذلك في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة دفعت المستثمرين بعيداً عن شراء المعادن.



وأفادت بيانات اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نمواً بنسبة 2.6% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بنمو نسبته 1.9%.



وتم تأجيل صدور هذه البيانات بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي في أمريكا والذي استمر حتى الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) في تمام الساعة 19:08 جرينتش عند 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% إلى 15.634 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر شهرية بنسبة 2.7%، كما سجل اعلى سعر بالجلسة عند 15.86 دولار وأقل سعر عند 15.605 دولار.



وتراجعت أيضاً أسعار الذهب بنسبة 0.4% وأغلقت عند 1316.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر شهرية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1328.9 دولار وأقل سعر عند 1314.5 دولار.