شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 28-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 57.46 دون أن يتمكن من اختراقه حتى الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي ننتظر أن تساهم بدفع السعر لاختراق المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 65.00، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 55.75.

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