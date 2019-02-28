شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض بفعل صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار الدولار أمام معظم العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية تسببت في عزوف المستثمرين عن المعدن النفيس كملاذ آمن.



وكشفت بيانات حكومية عن ان الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2.6% في قراءته الأولى عن الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما فاق توقعات الأسواق بنمو نسبته 1.9%.



وعلى صعيد المفاوضات التجارية، أوضح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" ومدير المجلس الاقتصادي الاستشاري "لاري كودلو" بأن هناك تقدم في المحادثات مع الصين وأن الدولتين تقتربان من إبرام اتفاق تاريخي.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار في الساعة 18:12 جرينتش عند 96.1 نقطة، وسجل اعلى سعر اليوم عند 96.2 نقطة وأقل سعر عند 95.8 نقطة.



أما الذهب، فقد انخفض سعره بحلول الساعة 18:13 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1316.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1328.9 دولار وأقل سعر عند 1314.5 دولار.