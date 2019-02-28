شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يمحو خسائره ويتجه نحو الارتفاع بعد بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار خلال تداولات اليوم، ولكنها تحولت نحو الارتفاع في أعقاب بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي التي تجاوزت التوقعات خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل عدم الكشف عن أي نتائج وإطلاق تصريحات متضاربة.



وصرح مدير المجلس الاستشاري الاقتصادي "لاري كودلو" بأن المفاوضات مع الصين أحرزت تقدما مبهراً وأن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي.



وناقض الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" هذه التصريحات حيث ذكر في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي أمس بأنه لا تزال هناك خلافات عميقة تحول دون التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين.



وكان بيانات اقتصادية قد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نمواً بنسبة 2.6% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بتوقعات بنمو نسبته 1.9%.



وعلى أثر ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:25 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.2 نقطة وأقل سعر عند 95.8 نقطة.