شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتجه نحو الارتفاع متخلصاً من خسائره السابقة بالجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم حيث تخلص الخام الأمريكي عن الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة وتحول نحو الارتفاع، بينما أبقى "برنت" على خسائره.



وساد في الأسواق عدم يقين بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعدم تمخضها عن أي نتائج حتى الآن بالإضافة إلى تصريحات متضاربة بشأن مدى إيجابيتها.



ومن جانبه، أفاد الأمين العام لـ"أوبك" "محمد باركيندو" بأن قرارات المنظمة بشأن خفض الإنتاج بالتعاون مع منتجين مستقلين أنقذت الصناعة بأكملها.



وحذر وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" من صياغة تشريع لمقاضاة "أوبك" مشيراً إلى أن هذا الإجراء ربما يؤدي إلى تداعيات سلبية على السوق على المدى الطويل.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:27 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.08 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:26 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 57.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 56.4 دولار.



وانخفض سعر خام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 66.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.3 دولار وأقل سعر عند 65.6 دولار.