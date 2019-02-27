شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يوجه مجمعة التأمين بسرعة صرف التعويضات لأهالى المتوفين فى حادث القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عمران رئيس العامة للرقابة المالية، مجمعة التأمين من مخاطر حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة المميزة بسرعة صرف التعويضات لاهالي وذوي المتوفين والمصابين في حادث قطار محطة مصر. وقال عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان الهيئة وجهت مجمعة التأمين بسرعة إنهاء اجراءات دفع التعويضات بعد استيفاء الاجراءات القانونية وعدم تأخير الاجراءات. يشار الى ان مجمعة التأمين رفعت العام الماضي قيمة تعويضات حوادث السكك الحديدية والطرق السريعة من ٢٠ الف جنيه الى ٣٠ الف جنيه .

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