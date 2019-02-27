شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 – 2 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأربعاء 27 فبراير بقيمة جنيه واحد فقط، عقب صعود سعر أوقية الذهب من 1325 دولارا إلى 1327 دولارا، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 649 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:

عيار 18: 555 جنيها

عيار 21: 649 جنيها

عيار 24: 742 جنيها

الجنيه الذهب: 5192 جنيها

السعر العالمى: 1327 دولارا .

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار بالبنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.