شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: 61% من الشركات المصرية ليس بها نظم كافية لحماية أمن المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب على مستشار الأمن المعلوماتى، أن 61% من الشركات المصرية ليس بها حماية كافية للمعلومات، وبلغت خسارتها المالية نحو 3.78 مليون دولار.

وأضاف على خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء لمناقشة أهمية الأمن المعلوماتى فى التحول الرقمى، أن الأمن المعلوماتى أصبح أمرا حيويا لكافة القطاعات سواء الخديمة أو المالية والبنوك وغيرها من القطاعات، ضاربا المثل بواقعة قيام روسيا بإغلاق كافة مصادر الطاقة فى دولة استونيا لمدة 48 ساعة عبر الاختراق الأليكترونى للضغط عليها للحصول على الطاقة بأسعار مخفضة، وهو ما أدى لخسارة استونيا المليارات.

وأشار مستشار الأمن المعلوماتى، إلى أن 14 مليون حساب شخصى لعملاء شركة كريم تعرض للاختراق نتيجة هجمة إليكترونية، مشددا على ضرورة رفع مستويات التأمين المعلوماتى فى المؤسسات المالية والبنوك.

وأوضح أن تحقيق الأمن المعلوماتى يتطلب تخطيطا واستراتيجية وأبحاث واستثمارات سواء فى التكنولوجيا أو العنصر البشرى وهو الأهم، لافتا إلى أن مصر ليس بها خبرات فى هذا المجال.