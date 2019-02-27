شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات العقارات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 030% خاسرا عدد 7.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2675.80 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 149.8 مليون سهم محققة ما قيمته 232 مليون درهم من خلال تنفيذ 2811 صفقة ل31 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 14 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.20 %.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 4.11%، ثم شركة دى إكس بى انترمينتس بنسبة 4.07%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 4.60%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.76%.