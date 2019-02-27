ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والاستثمار والصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% رابحا عدد 3.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1418.52 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى. وقاد الارتفاع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.63% مدفوعة بسهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.47%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 4.13% مدفوعة بسهم بى ام ام اى بنسبة 1.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بسهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.82% مدفوعا بسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 7.74%.

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