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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لحاجز 0.7200 ويستقر قربه، وبما أن السعر فوق 0.7145، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، حيث ينتظم السعر داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.7250.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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