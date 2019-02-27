شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت عملية اختراق مستوى 65.75 ليعود إلى القناة الصاعدة من جديد، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ويحتاج السعر لتأكيد إغلاق اليوم فوق هذا المستوى لتعزيز فرص استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 68.00 ثم 72.65 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التداول دون 65.75 من جديد سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي يستهدف اختبار مستويات 63.95 ثم 63.10 قبل محاولة الارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.95 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي